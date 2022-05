Anna Markowska wspiera Pawła Deląga na premierze jego filmu. Jeszcze niedawno UDAWALI PARĘ

dvsv 17 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ludziom ciągle mało miłości, bogactwa, sławy,… Ciągle za czymś lub za kimś gonimy. Zamiast zająć się sobą. Szukamy gdzieś szczęścia…, akceptacji, popularności, poklasku…"drugiej połówki...”. Ciągle jesteśmy nieszczęśliwi… Gdzie szczęścia szukać? Wszystko w książce pt. „Chcę być szczęśliwy i bogaty, a nie tylko szczęśliwy”. Ciekawe podejście do problemu szczęścia osobistego, ale też pokazuje podstawy tworzenia majątku i wolności finansowej, by nie musieć pracować do końca życia.