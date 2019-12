Anna Markowska z "Top Model" zachwyca się żoną Marcina Prokopa: "Moja menedżerka i mój anioł stróż" (FOTO)

Anna Markowska jest jedną z wielu marzących o karierze profesjonalnych modeli uczestników Top Model. Finalistka siódmej edycji show dała się poznać głównie dzięki swojej szczerości i optymistycznemu podejściu do życia. Ania kilka lat wcześniej wygrała walkę z nowotworem, co tylko zmotywowało ją do spełniania marzeń.