Anna Mucha i Jakub Wons są parą od roku? "Nowy partner zna i lubi się z Marcelem"

Gdy w zeszłym roku pojawiły się plotki odnośnie tego, że Anna Mucha i Marcel Sora nie są już razem , życie uczuciowe aktorki ponownie zaczęło wzbudzać zainteresowanie mediów. Jeszcze do niedawna mówiło się o tym, że 40-latka znalazła ukojenie w ramionach starej miłości. Szybko okazało się jednak, że choć zarówno ona, jak i Kuba Wojewódzki nie dementowali tych doniesień, łączy ich tylko przyjaźń.

Jak udało się ustalić Fleszowi, para aktorów spotyka się już od... prawie roku , a to, że wcześniej nie sfotografowano ich razem, to czysty przypadek:

Podobno Mucha i Wąs pomieszkują ze sobą, a aktor ma świetny kontakt z pociechami partnerki. Dodatkowo Jakub zna się i lubi z ekschłopakiem ukochanej, Marcelem Sorą. Przyjaciele Wonsa są zgodni co do tego, że to mężczyzna wyróżniający się ogromnym poczuciem humoru, błyskotliwy i wyjątkowo kreatywny.