Anna Popek daje sobie wycisk na siłowni. Wszystko w imię kreacji sylwestrowej: "Zamierzam założyć suknię z odkrytymi ramionami"

Oglądam w Sylwestra Republikę, by im nabić ogladalnosci. Podobno zablokowano im środki z reklam i wigilie dostęp do reklam. Pewnie po zlosci. Wg mnie powinien być wolny rynek, niech każdy ogląda to co chce, a nie jakaś cenzura. Wszystkie media w lewo. Skoro ma być tolerancja, to ja tez chce mieć wybor. Rzucają się jak wszy na grzebieniu. Jak PiS rządził to nikt ich nie gnebil, a ci na rympal, prześladować, więzić, dokuczac. Uśmiechajcie się, Kochani.