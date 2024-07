Anna Popek pogrążona w smutku po śmierci Bogumiły Wander. "Gdy przestała pracować, odwiedziłam ją w jej domu pod Warszawą"

Anna Popek poruszona śmiercią Bogumiły Wander. Tak ją wspomina

Zasmuciła mnie informacja o śmierci Bogumiły Wander. Rodzinie i przyjaciołom składam wyrazy współczucia. W moim życiu była to ważna osoba, bo z zachwytu nad jej urodą, klasą, opanowaniem wyrosła moja fascynacja telewizją. Kiedy jako dziecko przyjechałam na wycieczkę do Warszawy, zobaczyłam Bogumiłę Wander na Placu Zamkowym . Była pięknie ubrana, szła w towarzystwie mężczyzny i prowadziła na smyczy małego pieska. Nie sposób było się nią nie zachwycić. Życie ułożyło się tak, że po latach spotkałyśmy się w redakcji Oprawy i Promocji TVP . Pani Bogumiła kończyła dyżur, ja zaczynałam. Pamiętam jej nienagannie ułożoną fryzurę i życzliwość - wspomina dziennikarka.

Później już, po kilku latach, gdy przestała pracować, odwiedziłam panią Bogumiłę w jej domu pod Warszawą, nagrywając dłuższy wywiad dla "Pytania na Śniadanie". Opowiadała o swoim życiu, pasjach i inspiracjach. Naszej rozmowie przysłuchiwał się jej mąż Krzysztof. Było to bardzo miłe, serdeczne wręcz spotkanie, które pamietam do dziś. Ciekawe, czy to nagranie jeszcze gdzieś jest? Pani Bogumiła pracowała też w zarządzie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Było to wówczas coś wyjątkowego, bowiem łączyła bycie prawdziwą gwiazdą ze społeczną pracą na rzecz środowiska. I tutaj także nasze losy się splotły. Wiele lat później także pracowałam w SDP, nie mając świadomości, że miałam tak znakomitą poprzedniczkę. Życie tak dziwnie się układa, prawda? Nasze marzenia czy fascynacje z dzieciństwa wpływają często na całe nasze życie. A może to wcale nie jest dziwne, tylko tak właśnie ma być? - zastanawia się Popek.