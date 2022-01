Anna Skura i jej partner OCIEPLAJĄ WIZERUNEK po radach na temat omijania przepisów drogowych. Zorganizowali warsztaty ze "zmiany myślenia"...

Pod koniec ubiegłego roku w życiu Anny Skury pojawił się nowy mężczyzna. Wybrankiem influencerki okazał się być milioner Dawid Piątkowski, przedstawiający się - jak na milionera znikąd przystało - jako mentor, "anioł biznesu" i "przebudzona dusza". Skurę i jej lubego bez wątpienia połączyła pasja do podróży i ekstremalnych doznań. Obecnie para stacjonuje na Bali, ochoczo relacjonując codzienne przygody na Instagramie. Ostatnio partner celebrytki podzielił się na przykład z obserwatorami sprytnym sposobem na uniknięcie punktów karnych po powrocie do Polski.

(…) Macie indonezyjskie prawo jazdy, jeździcie na tym w Polsce, nie ma punktów. To nie są żarty. Postaram się to tak ogarnąć, żeby można było zdalnie zdać to prawo jazdy - chwalił się.

W obliczu późniejszych głosów krytyki Dawid Piątkowski zapewnił, że wzmianka o zamiłowaniu do "zapie*dalania" była jedynie żartem i nawiązaniem do cytatu z filmu. Okazuje się jednak, że Anna Skura postanowiła wymyślić sposób, by jej ukochany "odpokutował" za wyrafinowane poczucie humoru. Celebrytka wpadła na pomysł zorganizowania wspólnego szkolenia, z którego dochód wesprze Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. (Nie)stety, nie będzie to szkolenie z zasad ruchu drogowego, a z "know-how biznesowego". Cokolwiek to znaczy...

Dobra koniec tych głupich żartów, Skurka kazała mi odpokutować. Także kochani, dam Wam to, co mam tak naprawdę najcenniejsze, czyli wiedzę. Postanowiliśmy razem z Anią, bo Ania też ma zamiar się podzielić, no potężną wiedzą, jakby nie patrzeć (...). Postanowiliśmy, że damy wam taki know-how biznesowy, a że Skurka wymyśliła, że ja mam na tym nie zarobić, to będzie symboliczna opłata, która w całości pójdzie na WOŚP - poinformował Piątkowski na InstaStories.

W zapowiadanym szkoleniu Skura i jej luby zdradzą, "jak zdobyć niezależność finansową" oraz "łączyć podróże i fajny lifestyle z biznesem". Chętni do zapoznania się z "potężną wiedzą" Ani i Dawida za tę przyjemność będą musieli zapłacić 49 złotych - a to, jak podkreślił Piątkowski, nie lada okazja.

Ja biorę za te szkolenia 5-10 tysięcy złotych, zależy, jakie szkolenie. Będziecie mieli pigułkę, te najważniejsze rzeczy w tym szkoleniu (...). Jak ja zrobiłem, że mając praktycznie zero w portfelu, zero jakichś odłożonych pieniędzy, wszedłem w deweloperkę i wyszło to bardzo dobrze - tłumaczył ukochany Ani.

(...) Taka pokuta - oceniła swój pomysł Ania.

Dajcie znaka, czy Wam się podoba taka pokuta i czy pięć dych to nie za dużo na WOŚP. Ale myślę, że jak naszą wspólną wiedzą się dzielimy, to jest ok - dodał łaskawie jej partner.

Podczas wspólnego szkolenia nie zabraknie również życiowych porad od Skury, która chce podzielić się doświadczeniem z innymi kobietami.

Ania po raz pierwszy przygotowała szkolenie dla kobiet. Poznacie inspirującą historię sukcesu i życia na własnych warunkach oraz jak połączyć role mamy, bizneswoman i podróżniczki - napisał.

To będzie mega hit! - cieszyła się ze wspólnej inicjatywy Ania.

Jeżeli jeszcze macie siłę czytać dalej, to informujemy, że Skura zdążyła już podzielić się z fanami programem planowanego szkolenia. Podczas trzech modułów, które w sumie mają potrwać dziesięć godzin, uczestnicy będą mogli dowiedzieć się m.in. jak zmienić pracę w pasję, podróżować z małym budżetem, myśleć na dużą skalę (xD), podejmować trudne decyzje, poskromić strach przed wyzwaniami oraz, co najważniejsze, "poznać historię sukcesu Ani i Dawida". Jak podkreślił Piątkowski, jego luba do tej pory nigdy nie dzieliła się swoimi doświadczeniami na drodze do spełnienia.

Ania nie lubi się chwalić, ale biznesowo naprawdę ogarnia. Dostaniecie ogrom cennej wiedzy, jak podróżować i stać się niezależną kobietą - chwalił ukochaną.

Zobaczcie, jak Anna Skura i jej partner "pokutują" organizując wspólne szkolenie. My ze swej strony postulujemy jeszcze, by w tym kursie było coś o zatrudnianiu asystentek i gospodarce elektrośmieciami: Anna Skura szuka asystentki: ma zorganizować WYWÓZ ZMYWARKI, pracować DO NOCY i "być lojalna"... Zgłosicie się?

Skusicie się na szkolenie u Ani i Dawida?

