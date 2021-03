Anna Wendzikowska wspomina TRAUMĘ ze szkoły muzycznej: "Nauczycielka z wielką satysfakcją OBNIŻYŁA mi ocenę"

Gosia 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

No wlasnie nie. To tak jak w biznesie, jaki masz procent osob, ktore zalozyly pierwszy biznes i zostaly milionerami? Nie bez powodu sie mowi, ze nie ci utalentowani, ale ci pracowici wygrywaja w zyciu. Bo osoby bez tak zwanego 'talentu' sa w stanie osiagnac duzo wiecej w zyciu, bo jesli masz swiadomosc swoich slabosci albo niedociagniec, ale codziennie wstajesz i mozolnie pracujesz, to w koncu uda ci sie osiagnac sukces. Ja mialam bardzo podobna sytuacje w szkole sredniej. Bylam swietna z geografii, nawet nie mialam podrecznika, na przerwie pozyczylam od ktorejs z kolezanek, zeby zobaczyc co bylo ewentualnie na ostatniej lekcji, ale za to w domu siedzialam z mapa albo atlasem albo globusem i patrzylam sobie na mape swiata. Bylam 4 uczennica, ale w ostatniej klasie liceum sie zmobilizowalam, mialam nawet 6 ze sprawdzianow. Pod koniec liceum moja babka z geogriafii podeszla do mnie i powiedziala, ze jestem bardzo zdolna i moglaby mi nawet postawic 6, ale skonczylam z 4, bo przez 2 pierwsze lata bimbalam i nie wykazalam sie pracowitoscia i ona to widziala. Wbrew pozorom to jest bardzo dobra nauka na dorosle zycie, ale oczywiscie Wendzikowska musi podkreslac, jaka to jej sie tragedia nie stala. Pianino czy jakikolwiek instrument to przede wszystkim dyscyplina i pracowitosc. Nauczycielka miala racje ze jej obnizyla ocene.