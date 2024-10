Antek Królikowski i Izabela PO RAZ PIERWSZY pokazali córkę! Okazja była wyjątkowa

Witam.Moj ojciec nie chce spotykać się ani że mną ani z moim facetem.Moj ojciec lubił mojego byłego męża rozmawiał z nim miał.kontakt a do obecnego faceta w ogóle się nie odzywa i nie ma ż nim żadnej relacji.Wszystko ogranicza się do powiedzenia od czasu do czasu tylko zwykłego część i nic więcej.Chodxi o to że mój facet jest młody trochę niedojrzały nie ma że mną ślubu nie chce pomagać mojemu ojcu i nie jest zbyt chętny do wykonywania obowiązków domowych.Mam wrażenie że mój ojciec go nie akceptuje i nie chce się angażować w kontakt x moim facetem a co gorsze że mną ojciec też nie chce mieć kontaktu .Ostatnio byliśmy u mamy to nawet nie zszedł do nas i nie chciał z nami rozmawiać.W ogóle on z nami nie rozmawia.To jest bardzo przykre a mama to chyba też ma to wszystko gdzieś bo tylko ona nas zaprasza i inicjuje kontakty a od ojca nie wychodzi nic ani spotkanie ani wycieczka ani zaproszenie gdziekolwiek