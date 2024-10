Antek Królikowski i Izabela publikują kolejne zdjęcia z CÓRKĄ

Antek, to straszne w jaki sposob traktujesz Syna. Z pozycji pierwszego dziecka, juz dojrzałej kobiety, nigdy nie wybaczyłam oJCU, ze epatował miłośc do "drugich" dzieci, a mnie zostawił. Nawet nie wiesz co czułam jako dziecko:((( Psychika dziecka jest krucha i, niestety, ta tragiczna dla mnie sytuacja rzutowała na moje dorosłe życie. Aśki nie kochasz, to juz wiemy, ale co winny jest Vincent? Bożżżeee, przeciez to mały okruszek, króry w najbliższych latach będzie potrzebował miłości ojca. Może już potrzebuje!!! Uwazaj Antek, życie, jak sie przekonałes, pisze rózne scenariusze i obyś nie podzielił losu mego oJCA, który pomimo bogactwa, umierał w ...samotności. I wiesz co? Byłam przy nim kiedy ...odchodził, ale ....nie wybaczyłam. Nie mogłam.....