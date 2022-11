Antek Królikowski na Halloween przebrał się za... wilka! Chce być jak polski Grey? (FOTO)

kaka 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

no patrząc na te fotki i tego kluchę gdyby nie tatuś i mamusia... no przykro mi ale ani to mundre ani przystojne, o aktorstwie nie wspomnę....Izuniu droga my wiemy ze klucha to trampolina do rozpoznawalnosci ale żeby az tak nie mieć klasy?? noi co mi zrobisz? zwolnisz??:):):):)