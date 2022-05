Antek Królikowski WALCZY o spotkania z synem? Tajemniczy informator: "Nie może się porozumieć z Joanną"

Wygląda na to, że aktorowi zależy na publicznym ociepleniu swojego wizerunku ojca, co rzekomo nie jest wcale takie łatwe. Jak twierdzi tajemniczy informator "Super Expressu", aktor chciałby częściej widywać się z synem, ale nie jest w stanie dogadać się w tej kwestii z ekspartnerką .

Antek chce się widywać z synem częściej, a nie może się porozumieć z Joanną co do terminów i godzin odwiedzin - twierdzi zaprzyjaźniony z Królikowskim informator "Super Expressu".

Na szczęście aktorowi udało się zobaczyć z synem, zaraz po powrocie Joanny Opozdy do Warszawy. W związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka, aktor został "przyłapany" przez paparazzi na wybieraniu prezentów dla swojego syna Vincenta. Przeglądał on ubranka i zabawki. Ostatecznie wybór padł na sporego pluszowego króliczka. W drodze do domu byłej partnerki zrobił również zakupy spożywcze, po czym pognał na spotkanie z pełnymi torbami podarunków. Wygląda na to, że Antek Królikowski wczuł się na nowo w opiekę nad swoją aktualną żoną i synem.