Antek Królikowski wspomina wizytę na izbie wytrzeźwień: "Było mi strasznie WSTYD"

Fiii 19 min. temu zgłoś

On gra jakiejś reklamie telefonii, gra tam też jakąś dziewczyna, która wychodzi z domu i spiewa: "nie powiedział nikt, że to będzie proste". Śpiewa to tak okropnie, że za każdym razem wywołuje u mnie śmiech i zażenowanie. Kto to jest i o co chodzi z tym, że nic nie będzie proste?