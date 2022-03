Antoni Królikowski LEKCEWAŻY przepisy ruchu drogowego i przejeżdża na CZERWONYM ŚWIETLE (ZDJĘCIA)

Nick 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja rozumiem ze Dzoana była w ciąży, ze nie mogła się kochać, ze pewnie pod wpływem hormonów była krzykaczem, ze problemy miała z ojcem….Ale na Boga była w ciąży z jego synem. Wiele kobiet w ciąży wariuje. Ślubował jej miłość i wierność na dobre i na zle. Postąpił narcystycznie i egoistycznie i karma już go dopada. Jak można porzucić kobietę w ciąży przed porodem? Jak można podrzucić swoje dziecko przed narodzinami? To naprawdę w głowie się nie miesci. Czy on i jego bliscy nie widza ze coś złego się z nim dzieje? I te ciemne okulary…Na jego miejscu zrobiłabym detoks od wszelkiej maści substancji i próbowała ratować małżeństwo.