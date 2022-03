Współpracownicy Antka Królikowskiego DRWIĄ z jego zachowania: "Żartują ZA JEGO PLECAMI"

Po kilku dniach od wybuchu małżeńskiego skandalu, Królikowski zabrał głos w kontrowersyjnej sprawie i enigmatycznie oznajmił, że "kiedyś opowie coś o sobie". Niedługo potem do prasy trafiły zdjęcia Antka oraz jego mamy, którzy zmierzają do mieszkania Opozdy z torbami wypełnionymi prezentami. Do ujmujących fotek dodany został ocieplający wizerunek aktora komentarz tajemniczego informatora, który mówił, że między małżonkami od dłuższego czasu dochodziło do sprzeczek, a ciężarna żona była zaborcza.