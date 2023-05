Architekt z "Nasz nowy dom" komentuje zwolnienie Katarzyny Dowbor. Wspomniał, jak potraktowała go lata temu (FOTO)

Jjj 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ojeju jeju...już nie przeżywajcie. Prawda jest taka że ta kobieta może a nawet powinna być już na emeryturze. Całe życie w tv i chyba czas ustąpić miejsca komuś młodemu. To co do śmierci ma pracować?