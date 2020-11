Arcybiskup Gądecki analizuje, dlaczego młodzież odchodzi z Kościoła: "Niemalże każdy serial na Netflixie zawiera PROMOCJĘ HOMOSEKSUALIZMU"

Gig 2 godz. temu zgłoś do moderacji 1149 4 Odpowiedz

Ciekawa jestem, kiedy wreszcie dotrze do tych ich pustych głów nad pełnymi brzuchami, że to oni i tylko oni są powodem odchodzenia ludzi od kościoła. Nie żadne seriale, nie żadne telewizje. Tylko oni - ludzie, którzy zniszczyli to co jest piękne w wierze w Boga zachłannością, obłudą i kłamstwem..