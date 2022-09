Arnold Schwarzenegger odwiedził Auschwitz. Jego wpis w księdze pamiątkowej wzbudził kontrowersje

Arnold Schwarzenegger już od jakiegoś czasu zapowiadał wizytę w Polsce. W czerwcu gwiazdor został nagrodzony przez fundację Auschwitz Jewish Center Foundation za zaangażowanie w zapobieganie nienawiści i wówczas obiecał, że wkrótce odwiedzi były obóz koncentracyjny. Zarówno podczas pobytu w Oświęcimiu, jak i przed wizytą, aktor podkreślał, jak ważna jest dla niego walka z nienawiścią. Będąc dorosłym, Schwarzenegger dowiedział się, iż jego ojciec należał do partii nazistowskiej. Gdy na początku lat 90. media obiegły pogłoski o przeszłości Gustava Schwarzeneggera, Arnold postanowił sam odkryć prawdę. Z pomocą Centrum Szymona Wiesenthala aktor dowiedział się, iż jego ojciec dobrowolnie wstąpił do NSDAP i brał udział w II wojnie światowej.

To jest historia, którą musimy opowiadać na okrągło (...). Musimy wspólnie powiedzieć: nigdy więcej. Nikt nie zasługuje, by być ofiarą dyskryminacji i nienawiści. Musimy pamiętać o wszystkich ludziach, o milionie stu tysiącach ofiar obozu Auschwitz (...). Mamy przed sobą misję wspominania, pamiętania, po to, by takie rzeczy w przyszłości się nie działy - podkreślał gwiazdor.