Ben Stiller przyleciał do Polski! Spotkał się z uchodźcami z Ukrainy

W sytuację Ukrainy od początku angażuje się szereg znanych osób. Gwiazdy i celebryci nie tylko przekazują na rzecz potrzebujących Ukraińców środki pieniężne, ale i oferują im swoje domy oraz bezpośrednią pomoc na granicy. W celu nagłośnienia dramatu uchodźców i wyrażenia solidarności z naszymi sąsiadami, do Polski przybyło kilka gwiazd Hollywood. Niedawno wyprawą na tereny wojny chwalili się między innymi Angelina Jolie czy Sean Penn.

W Rzeszowie zaś przebywa aktualnie Ben Stiller. Aktor przyjechał do Polski jako ambasador dobrej woli ONZ. Spotkał się z uchodźcami i wolontariuszami w Medyce, czego nie omieszkał zrelacjonować za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Właśnie przyjechałam do Polski z UNHCR, żeby spotkać rodziny, których życie rozdarła wojna i przemoc w Ukrainie. Miliony zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów, z czego ponad 90 procent to kobiety i dzieci. Jestem tutaj, aby się uczyć, dzielić historiami, które ilustrują wpływ wojny na ludzi i wzmacniać solidarność - komunikuje pod fotografią z wolontariuszkami, zaś pod obrazkiem z wtulającymi się w niego ukraińskimi dziećmi, dodaje: