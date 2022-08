Ata Postek chwali się odessanym podgardlem i podrasowanymi pośladkami: "Pan doktor zrobił najlepiej D*PSKO!" (ZDJĘCIA)

Hamam 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak można tak wyglądać przed 30, jak kobieta koło 50, która na gwałt chce zatrzymać czas? Ktoś wstrzyknął, ktoś źle zrobił… przecież to bez jej wiedzy się nie dało 🤦🏼‍♀️ Ja miałam też tłuszczyk pod pachami i spokojnie można to ogarnąć ćwiczeniami, podbródek itd też, do głowy by mi nie przyszło iść pod nóż…