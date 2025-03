Australijska modelka skazana za nadużycia seksualne wobec 14-latka! "Zmanipulowała mnie i zgwałciła"

Modelka skazana za nadużycia wobec 14-latka

Blancada dopuściła się łącznie czterech przypadków nadużyć, w tym także podczas nocowania w domu rodziny ofiary. W sądzie wyszło też na jaw, że 39-latka "zwabiła swoją ofiarę do samochodu", gdzie współżyła z 14-latkiem. Modelka zapisywała zdjęcia i filmy ze Snapchata, które wymieniała z chłopcem. Sędzia podkreślił, że kobieta była świadoma nielegalności swoich działań.

Nie trzeba być osobą o wysokiej inteligencji, by wiedzieć, że to, co robiłaś, było nielegalne i odrażające - powiedział sędzia cytowany przez news.com.au.