Polka z randkowego show Netfliksa SKAZANA za próbę przemytu narkotyków! Chciała w ten sposób spłacić długi

27-letnia Olga zapisała się w pamięci części widzów jako uczestniczka show Netfliksa "Too Hot to Handle". Później postanowiła spróbować swoich sił jako influencerka, a dziś na Instagramie śledzi ją ponad 111 tysięcy obserwujących. Atmosfera sukcesu i luksusowe życie po udziale w randkowym programie były jednak iluzoryczne, o czym teraz donosi "The Sun".

Olga z "Too Hot to Handle" skazana za próbę przemytu narkotyków. "Żyła ponad stan"

Wspomniane medium informuje, że gwiazda Netfliksa polskiego pochodzenia została zatrzymana na lotnisku w Manchesterze. Według służb influencerka usiłowała przemycić w dwóch dużych walizkach 40 kilogramów marihuany o wartości ponad 150 tysięcy funtów. Jak twierdziła, lot z Tajlandii opłacił jej niejaki "Tex", a jej zadaniem było wyłącznie przetransportowanie do Anglii markowych ubrań i zegarków.

27-letnia kobieta została aresztowana i nie przyznała się do winy. Podczas ogłaszania wyroku sędzia John Potter ujawnił, że kobieta była zadłużona na 16 tysięcy funtów, co było efektem opływania w luksusy, na które nie było jej stać. Według sądu miała "żyć ponad stan" i zaryzykowała konflikt z prawem, aby spłacić długi. Za podróż do Tajlandii i z powrotem miała otrzymać 18 tysięcy funtów.

10 października Olga miała spotkać się ze znajomym, który przekazał jej pieniądze na zakup walizek i przedmiotów do zakamuflowania przewożonych do Anglii ubrań i zegarków. Dziesięć dni później została zatrzymana i poproszono ją o otwarcie walizek, jednak nie mogła tego zrobić, bo nie posiadała kodu. Jak nietrudno się domyślić, dla służb nie było to akurat żadną przeszkodą i znaleziono właśnie narkotyki.

Zaufałaś komuś, kogo ledwo znałaś. Działałaś pod czyjeś dyktando, prawdopodobnie dla zysku - mówił sędzia.

27-latka została skazana na 20 miesięcy więzienia z zawieszeniem kary na okres 2 lat. Tabloid wspomina, że gdy sąd ogłaszał wyrok, ta miała zalać się łzami.

