Dawno niewidziana Avril Lavigne odsłania brzuch podczas załatwiania sprawunków na mieście (ZDJĘCIA)

Gosc 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pudel, wy tam nic nie wiecie o tych gwiazdach. Ona ciągle nagrywa, pracuje. Miala 2 mężów i chmare "partnerow" przez lata swojej kariery. Byla tez powaznie chora, latami wracala do zdrowia, o czym wielokrotnie mowila, nagrala album inspirowany tymi przezyciami. No tak lapidarny artykul o niej to jest wstyd. Nagrala Complicated i super, czy ja pamiętamy. Ten sam przypadek, co z Natalia Oreiro, o ktorej nic nie wiecie, a ciągle piszecie, ze zagrala tylko w Zbuntku, choc zrobila miedzynarodowa kariere. Zero wiedzy o gwiazdach zza granicy, tylko jakies patusiary polskie promowac, ktorych nikt nie zna-w to wam graj.