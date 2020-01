Bal Mistrzów Sportu. Speszony Marcin Gortat pozuje z wydekoltowaną partnerką Żanetą (FOTO)

Życie uczuciowe Marcina Gortata to emocjonujący media temat, zwłaszcza od czasu, gdy najlepszy polski koszykarz grający w USA umawiał się z aspirującą do miana najlepszej polskiej aktorki pracującej za granicą, Alicją Bachledą-Curuś. Mimo, że ta relacja to już dawno historia, sprawy sercowe Marcina wciąż żywo interesują jego fanów.