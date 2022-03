Balijski dramat Julii Wieniawy. Małpa UKRADŁA JEJ KOLCZYK i odgryzła z niego perłę... (ZDJĘCIA)

Czas płynie, a Julia Wieniawa wciąż gości we wspomnianych rejonach i wynajduje kolejne sposoby na to, aby ubarwić swoją relację z wakacji. Oprócz pozowania do zdjęć w bikini celebrytka postanowiła więc nieco mocniej zaangażować się w obcowanie z lokalną fauną, a na jej profilu zagościła właśnie relacja ze spotkania z balijską małpą. Niestety raczej trudno będzie zaliczyć ją do udanych...