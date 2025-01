Barbara Kurdej-Szatan broni Englertów po zarzutach o NEPOTYZM: "Helena jest wykształconą aktorką, idealnie pasującą do roli"

Po upływie pół wieku Englert postanowił wziąć na warsztat dobrze znany mu tekst. Pracując nad nową adaptacją jednego z największych dramatów wszech czasów zaangażował do współpracy swoją najbliższą rodzinę. Matkę głównego bohatera odegra Beata Ścibakówna. Z kolei postać zakochanej w nim do szaleństwa Ofelii przypadła w udziale Helenie Englert. Wybór żony i córki do głównych ról żeńskich rozjuszył widownię publicznego teatru, która wprost dała do zrozumienia dyrektorowi, że dotowana z budżetu państwa instytucja nie jest jego prywatnym folwarkiem.