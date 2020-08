Barbara Kurdej-Szatan jednak WRÓCI do "M jak Miłość"? "Ustalimy, kiedy będzie najodpowiedniejszy moment"

Teraz do porodu został już niecały miesiąc, a Barbara Kurdej-Szatan wyznała niedawno, że ostatnie tygodnie przed rozwiązaniem są dla niej dość trudne. Nie zmienia to jednak faktu, że celebrytka doczeka się drugiej pociechy we wrześniu i już powoli duma nad powrotem do pracy. Mowa m.in. o jej roli w serialu M jak Miłość, wokół której pojawiło się swego czasu coraz więcej niewiadomych.