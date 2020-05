TYLKO NA PUDELKU: Barbara Kurdej-Szatan zostanie ZWOLNIONA z "M jak Miłość"?! "Będą powoli wygaszać jej wątek"

Barbara Kurdej-Szatan może pochwalić się karierą, która sama przypomina historię rodem z filmu. Dzięki udziałowi w kampanii promującej jedną z sieci komórkowych, "blondynka z reklamy" praktycznie z dnia na dzień stała się rozpoznawalna w całym kraju. Nowo zdobyta popularność szybko wykorzystana została przez Kurdej do zdobycia nowych ról i kolejnych kontraktów reklamowych. Z czasem Basia stała się jedną z najpopularniejszych twarzy Telewizji Polskiej , występując w serialach i prowadząc flagowe programy rozrywkowe.

O komentarz do tych doniesień postanowiliśmy zapytać samą zainteresowaną. W rozmowie z Pudelkiem Barbara Kurdej-Szatan zaprzeczyła jakoby jej przygoda z M jak Miłość miała się wkrótce zakończyć :

To bzdury. Nie docierają do mnie żadne tego typu sygnały - przekonuje Basia. Ufam produkcji, jesteśmy w stałym kontakcie. A to najpewniejsze źródło. Szczegółów dotyczących fabuły kolejnych odcinków oczywiście nie mogę zdradzić.