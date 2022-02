Barbara Kurdej-Szatan spędza sobotę w centrum handlowym z poruszającym się O KULACH mężem i synkiem (ZDJĘCIA)

W porównaniu do tego, co działo się wokół Barbary Kurdej-Szatan pod koniec minionego roku, ostatnio jest o niej wyjątkowo cicho.

W sobotę zaś celebrytka zwróciła na siebie uwagę stołecznych paparazzi. 36-latkę "przyłapano" podczas wizyty w jednym z centrów handlowych. Na zakupy wybrała się w towarzystwie męża i synka. Na zrobionych Szatanom zdjęciach widzimy, że w związku z tym, że Rafał porusza się aktualnie o kulach , to ona zmuszona była pchać wózek z małym Heniem i brać go w razie potrzeby na ręce. Piosenkarz przeszedł bowiem niedawno operację kolana , po tym, jak nabawił się poważnej kontuzji na scenie.

W przerwie od buszowania pod sklepach celebrycki duet zatrzymał się przy stoisku cukierniczym. Nie fotografiach nie widać jednak, by ostatecznie skusili się na słodkie co nieco. Stwierdzili, że wytrzymają do tłustego czwartku?