Barbara Kurdej-Szatan UTKNĘŁA na Fuerteventurze: "Nie jesteśmy pewni, czy dotrzemy do Polski na czas"

Miały być wakacje marzeń, a chyba nie do końca nasze polskie gwiazdy swój urlop zaliczą do udanych. Na Wyspy Kanaryjskie wybrali się Barbara Kurdej-Szatan z mężem i córką, Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel oraz kabareciarz Robert Górski z ukochaną. Niestety, od kilku dni na Wyspach obowiązuje stan pogotowia pogodowego. A wszystko przez chmurę piasku i ciągnący się za nią pył znad Sahary, czyli tzw. kalimę. Huraganowy wiatr sprawił, że wiele lotów z i na Wyspy Kanaryjskie zostało odwołanych. Tym samym na wakacjach utknęli wymienieni powyżej celebryci...

Kalima nas dopadła, więc my jej uciekliśmy gdzieś wgłąb wyspy... przerażeni, oczekujemy, co dalej... Podobno tak silna burza piaskowa ostatnio była tu jakieś 20 lat temu - pisze Szatan.

Co ciekawe, z pomocą przyszła im wypoczywająca na Gran Canarii Katarzyna Cichopek . W odpowiedzi na wpis Kurdej-Szatan zaprosiła ich do swojego hotelu...

Basiu kochana, jeżeli wasz lot jutro zostanie odwołany, to nie ma tego złego - jesteśmy rzut beretem na Gran Canarii! Wpadajcie do nas, pomieścimy się w jednym pokoju hotelowym, ugoszczę was serdecznie. A tymczasem jednak trzymam za was kciuki, by wszystko się powiodło według planu - wyznała Basia.