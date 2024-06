Barbara Sienkiewicz przed śmiercią spisała testament. W ostatnim wywiadzie zdradziła jego szczegóły: "Staram się przewidzieć przyszłość"

Monia 8 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Mam nadzieję,że trafią do dobrej rodziny..... śmierć rodzica to straszne doświadczenie dla dorosłego a co dopiero dla dzieci. Gdyby któras pani planowała późne , bardzo późne macierzyństwo to proszę wziąć pod uwagę również dobro dzieci a nie tylko swoje.