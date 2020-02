Baron rozpływa się w zachwytach nad Alicją Szemplińską: "Nieprawdopodobnie ZDOLNA, PIĘKNA... DOSKONAŁA"

W maju w Rotterdamie odbędzie się 65. Konkurs Piosenki Eurowizji . Choć od czasu drugiego miejsca Edyty Górniak w 1994 roku Polska nie odnotowała w konkursie znaczących sukcesów, co roku wysyłamy swojego reprezentanta, mając cichą nadzieję na wygraną.

Szemplińską zachwycony jest za to Baron, w którego drużynie Alicja znalazła się, gdy była uczestniczką The Voice of Poland.