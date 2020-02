Eurowizja 2020. Elżbieta Zapendowska ocenia występ Alicji Szemplińskiej: "Muszę być niestety MOCNO KRYTYCZNA"

Młodej wokalistce z pewnością nie można odmówić talentu. Wśród internautów szybko pojawiły się jednak opinie, że jej zdolności nie wystarczą do zwycięstwa w muzycznej rywalizacji. Zdaniem wielu, konkursowa piosenka Szemplińskiej jest zwyczajnie zbyt nudna, aby podbić serca widzów i jurorów Eurowizji.

To utwór, powiedziałabym, niebrzydki. Dość pompatyczny, ale sympatyczny. Wyczuwam w nim raczej echa wschodniej niż zachodniej tradycji muzycznej, co rzeczywiście jest dość nietypowe i może zwrócić na ten utwór uwagę. Trudno jednak mówić, że to piosenka wybitnie wyjątkowa na tle konkursowych propozycji. W ostatnich latach w finałach Eurowizji pojawiały się bardzo różne utwory, nie można, moim zdaniem, mówić o jakichś prawidłowościach. I o tym, że ta piosenka bardzo mocno od nich odstaje - stwierdziła.