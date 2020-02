Wzruszona Alicja Szemplińska świętuje zwycięstwo: "Zrobię wszystko, żeby was nie zawieść"

Alicja Szemplińska ma co świętować. 17-letnia wokalistka wygrała "Szansę na sukces. Eurowizja 2020", co oznacza, że będzie reprezentować Polskę na międzynarodowym konkursie, który w tym roku odbędzie się w Rotterdamie. Co prawda utwór "Empires", który zaprezentowała piosenkarka, raczej nie przypadł do gustu internautom. Większość z nich twierdzi, że kawałek "nadaje się co najwyżej na festiwal piosenki żołnierskiej". No ale oczywiście trzymamy kciuki za młodą Alicję. Co innego nam pozostało…