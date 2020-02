Eurowizja 2020. Internauci ROZCZAROWANI wyborem Alicji Szemplińskiej: "Utwór nadaje się na festiwal piosenki żołnierskiej"

Napoleon XIII 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Będę bronił Alicji. Ma talent, głos i potrafi śpiewać szkoda tylko że śpiewa pop i to taki o poziom wyższy niż disco polo. Stać ją naprawdę na więcej ale póki młoda niech śpiewa to co jej dają do śpiewania. Trzymam kciuki aby Eurowizja była dla niej odskocznią do samodzielnego wybrania drogi.