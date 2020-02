CIACHO TYGODNIA: Poznajcie Alberta Cerny’ego - niedoszłego reprezentanta Polski na Eurowizji (ZDJĘCIA)

Choć werdykt już zapadł, wielu widzów nie może wyjść z zachwytu, komplementując również wokal Alberta. Pochodzącemu z Zaolzia 31-latkowi nie udało się zwyciężyć w finale i to nie on ostatecznie uda się do Rotterdamu, ale z pewnością nie zrezygnuje z muzykowania. Co także ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy Cerny ma styczność z konkursem Eurowizji. W zeszłym roku wraz z zespołem Lake Malawi, którego jest wokalistą, reprezentował Czechy na Eurowizji w Tel Awiwie. Choć zakwalifikowali się do finału, ostatecznie zajęli dopiero 11. miejsce.