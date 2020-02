Eurowizja 2020. Kasia Dereń oklaskuje zwycięstwo Alicji Szemplińskiej: "Oby zawojowała"

Pola 46 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Kasia Dereń jedna z najlepszych wokalistek w Polsce . Obserwuję ją od dawna i szlag mnie trafia , że z jej solową karierą nic się nie dzieje .Myślę , że wielu jurorów oceniających ją nie potrafi nawet zaśpiewać w 50% tak jak ona . Polska przeżywa upadek muzyczny , jakie to smutne . Co do Alicji to nie da się jej słuchać więcej niż raz i z całym szacunkiem dla jej talentu , zniknie tak szybko jak się pojawiła.