Bartosz Bielenia zdradza szczegóły oscarowej gali: "W kieszeniach mieliśmy batony proteinowe. Tam jesz dopiero o 23 i są to koreczki"

Tegoroczne rozdanie Oscarów było dla Polaków szczególnie emocjonujące. O statuetkę dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego ubiegało się Boże Ciało w reżyserii Jana Komasy . Chociaż produkcji ostatecznie nie udało się zdobyć nagrody, już sama nominacja była dla jego twórców i obsady ogromnym wyróżnieniem. Polska ekipa pojawiła się na ceremonii w świetnych nastrojach i chętnie relacjonowała jej przebieg w sieci. Tuż po gali pozwolili sobie za to na huczne świętowanie.

Chociaż od 92. ceremonii wręczenia Oscarów minęły już prawie dwa miesiące, jej szczegóły wciąż budzą zainteresowanie mediów. W Polsce głośno mówiło się o hollywoodzkiej przygodzie Kingi Rusin. Reporterce bez granic udało się dostać na prywatne after party organizowane przez Beyonce i Jaya-Z. Zaledwie jednego wieczoru dziennikarce udało się zrealizować "insiderski" materiał z imprezy, oczarować Bradleya Coopera oraz porwać do tańca Leonardo DiCaprio.

Kinga nie jest jednak jedyną osobą, która ma z oscarowej nocy tak interesujące wspomnienia. Do ceremonii chętnie wraca pamięcią również odtwórca głównej roli w filmie Jana Komasy, Bartosz Bielenia . Niedawno aktor postanowił podzielić się swoimi przeżyciami z miesięcznikiem "Pani". W rozmowie zdradził kulisy powstania słynnego już zdjęcia przy pisuarach w Dolby Theatre.

"Prawda jest taka, że świetnie bawiliśmy się w swoim gronie i mieliśmy dystans do tego, co robimy i gdzie jesteśmy. Ja po prostu krzyknąłem: "Ej, chłopaki!", a oni się na raz odwrócili. Poszliśmy do toalety, bo z oscarowej ceremonii nie można w trakcie jej trwania wyjść" - wyznał.