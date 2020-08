Beata Pawlikowska TEŻ ODCHODZI z Trójki: "Nie widziałam innego rozwiązania"

Kilka dni temu na łamy mediów powróciła afera wokół radiowej Trójki . Trzy miesiące po tym, jak Kuba Strzyczkowski objął funkcję dyrektora, zadecydowano o jego odwołaniu, co ponownie zakończyło się lawiną oświadczeń i pożegnań ze stacją. Od czwartku z pracy w Trójce zrezygnowali między innymi Marcin Cichoński i dziennikarz sportowy Jan Kałucki .

Odsunięcie Kuby Strzyczkowskiego od pełnienia obowiązków dyrektora stacji na nowo rozdrapało ledwo zasklepione rany. Kilka miesięcy temu Trójka straciła takich prominentnych przedstawicieli jak Wojciech Mann, Wojciech i Bartosz Waglewscy czy Piotr Metz, dlatego do końca wierzono, że zmiana na stanowisku głowy Programu Trzeciego to szansa na odwrócenie złej passy. Jak widać, niestety nie będzie to już możliwe.