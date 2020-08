Kuba Strzyczkowski ODWOŁANY z funkcji dyrektora radiowej Trójki. "Zostaliśmy oszukani"

Newsroom: Kuba Strzyczkowski ma nadzieję, że pani prezes słucha Trójki

Szanowni Słuchacze, zostaliśmy oszukani - czytamy. Dziś Kuba Strzyczkowski został odwołany ze stanowiska dyrektora - redaktora naczelnego Programu III Polskiego Radia. Popołudniowa audycja "Zapraszamy do Trójki" została przejęta. To, co Państwo słyszą teraz na antenie, nie jest Programem Trzecim. Chcieliśmy wspólnie i dla Was tworzyć najlepsze radio na świecie. Wierzyliśmy, że z Kubą Strzyczkowskim będzie to możliwe. Dziękujemy Wam za to, że ostatnich bardzo trudnych miesiącach byliście z Trójką i z nami. Zespół Trójki.