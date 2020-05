Bella Hadid ZNOWU przestała obserwować Selenę Gomez na Instagramie...

Selena Gomez i Bella Hadid nie lubią się, odkąd ta pierwsza zaczęła spotykać się z byłym chłopakiem tej drugiej. Związek Seleny z The Weekndem trwał dziesięć miesięcy, a Belli cztery lata (z przerwami).

Po rozstaniu Hadid miała nadzieję na powrót do muzyka, ale ten zaczął spotykać się z piosenkarką , co wywołało wściekłość modelki. W akcie zemsty "odfollowała" Selenę na Instagramie.

Dwa lata później Gomez próbowała wyciągnąć do Belli dłoń w pojednawczym geście i zaczęła obserwować jej profil, a nawet napisała jej komplement pod jednym ze zdjęć. Bella jednak nie tylko nie odpowiedziała, ale jeszcze usunęła skomentowany przez piosenkarkę post. Po wszystkim Selena broniła Belli przed fanami, pisząc, że ta jest "cudowną osobą, a to było tylko nieporozumienie".

Gdy związek Seleny i The Weeknda się rozpadł, Hadid udało się wrócić do byłego chłopaka, jednak wkrótce znowu zerwali .

Bella długo pielęgnowała nienawiść do Gomez, ale ostatnio wydawało się, że coś się wreszcie zmieniło. Modelka ponownie zaczęła obserwować jej instagramowy profil, co szybko wychwycili fani, biorąc to za oznakę zakopania toporu wojennego. Gdy już wydawało się, że między rywalkami jest szansa na rozejm, następnego dnia Hadid kliknęła "unfollow".