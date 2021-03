Beyoncé DZIĘKUJE Meghan Markle po wywiadzie z Oprah: "Wszyscy jesteśmy przez ciebie WZMOCNIENI I ZAINSPIROWANI"

Ana 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

"Dziękuję Meghan za odwagę i przywództwo" - wtf? Powaznie? Przeciez to jest az smieszne. Laska sklocona ze wszystkimi, ze swoja rodzina wlacznie, ktora jedzie jak tornado niszczac wszystko za soba i palac mosty, jedzie przez 2 godziny po rodzinie swojego meza. Co jej sie wlasciwie tam stalo tak strasznego? W tym palacu wsrod sluzby, ktora przesladowala? Rzuca oskarzeniami o rasiz nie podajac konkretow. Mowi, ze sie chciala zabic bo choroby psychiczne to teraz taka swieta krowa. Nie do ruszenie. Amerykanie sa strasznie, ale to strasznie glupi.