Bezpardonowo oceniał uczestników "Tańca z Gwiazdami", dziś zajmuje się czymś zupełnie innym. Co słychać u Piotra Galińskiego?

Choć pewnie trudno w to uwierzyć, to "Taniec z Gwiazdami" , z większymi bądź mniejszymi przerwami w emisji, gości w polskiej telewizji już od niemal dwóch dekad. Pierwszy odcinek wyemitowano w kwietniu 2005 roku, gdy w jury zasiadali jeszcze Iwona Pavlović , Beata Tyszkiewicz , Zbigniew Wodecki oraz Piotr Galiński . "Czarna Mamba" pełni zresztą tę rolę do dziś.

Fani "Tańca z Gwiazdami" na pewno go pamiętają. Co słychać u Piotra Galińskiego?

Ostatni z wymienionych spełniał się natomiast w roli jurora aż przez 13. edycji tanecznego show. Gdy format zniknął z anteny i po krótkiej przerwie przejął go Polsat, Piotr Galiński już nie wrócił do jury, a obok Pavlović i Tyszkiewicz za słynnym stołem zasiedli Michał Malitowski i Andrzej Grabowski . Wtedy też Piotr zaczął powoli wycofywać się z mediów, w których dziś gości wyjątkowo rzadko.

Trafiłem do programu z pewnym bagażem doświadczeń na plecach. Posiadałem już spory dorobek choreograficzny. Trenowałem zespoły, które jako jedne z pierwszych w historii Polski zdobywały mistrzostwa świata. Na początku programu, ta nagonka medialna, żeby się dowiedzieć, kto to jest Galiński, ile on ma dzieci, czy ślubne, czy nie... To była masakra. A potem wypisywali, że Galiński brzydko mówi do tancerzy - wspominał na łamach pisma "Be Slow".