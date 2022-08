Beztroska Dua Lipa dokazuje na Ibizie, skacząc w morską toń z luksusowej łodzi (ZDJĘCIA)

Ghshe 2 godz. temu zgłoś do moderacji 298 25 Odpowiedz

10 miesięcy temu pożegnałam psa, przyjaciela, członka rodziny-tak go traktowaliśmy. Starałam się aby miał najlepsza opiekę weterynaryjna. Po jego śmierci czułam ulgę, miał raka i cierpiał ale mimo wszystko cieszył się życiem. Mimo wszystko czułam ulgę ze nie cierpi a ja nie musze na to patrzeć. Przeżyłam w życiu wiele ale nigdy się nie załamałam szlam do przodu. Jego smierć spowodowała że się zatrzymałam. Wiecie jak dużo może wnieść pies w wasze życie? I jak wiele zabrać gdy odchodzi. NIGDY NICZEGO BARDZIEJ SIĘ NIE BAŁAM NIŻ JEGO ŚMIERCI. Ona nadeszła i potraktowała go na równi z innymi umierającymi :( Dżeki, gdziekolwiek jesteś-kocham Cię najbardziej na świecie. Pamięć o Tobie będzie trwać! Dziękuje za każdy dzień!