Bianca Censori oskarżona o wysyłanie rasistowskich wiadomości do byłego pracownika Yeezy. "Nie wiedziałem, co z tym zrobić"

Media donoszą, że raper w ostatnim czasie boryka się z problemami finansowymi, co tylko pogłębia kryzys w relacjach z Biancą Censori. Pogłoski o ich rozwodzie były napędzane nie tylko przez publiczne wybryki Westa, ale także jego rzekome długi, które mogłyby mocno wpłynąć na sytuację finansową Censori . Rzecznik zdementował już te plotki. Teraz do mediów trafiły informacje, które mogą mocno wpłynąć na reputację żony rapera.

Bianca Censori miała wysyłać skandaliczne wiadomości do pracownika Yeezy

Tym razem to Bianca Censori znalazła się na świeczniku, a to wszystko za sprawą oskarżeń o wysyłanie rasistowskich i nieprzyzwoitych wiadomości do byłego pracownika Yeezy.