Kampania antyaborcyjna z płodami mogła kosztować PONAD 5 MILIONÓW ZŁOTYCH! "To 40 TYSIĘCY godzin pomocy psychologicznej"

PropagandaBol... 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

Zobaczymy czy te trolle „kobiety” które wciąż popierają inkwizycję to samo powiedza jak dostaniadiagnozę: płód nie posiada głowy, tylko jedna kończyna dolna, kręgosłup skręcony, brak pokrywy tułowia po bokach az do końca żeber, szczątkowa miednica, ciężkie skręcenie w bok i skręcenie kręgosłupa, wszystkie narządy brzucha na zewnątrz i co możemy zaoferować? pokój płaczu... a nie sorry wciąż nawet tego nie ma! Niech tv propaganda przestanie mówiąc o wadach płodu pokazywać zdrowe dzidziusie w 9 miesiącu w brzuchu a zacznie pokazywać prawdę.