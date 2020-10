Ograniczająca prawa kobiet Kaja Godek doczekała się odpowiedzi od... MUMINKÓW: "To jest NIE DO ZAAKCEPTOWANIA"

Szkoda 23 min. temu zgłoś do moderacji 69 0 Odpowiedz

Ta baba chyba myśli, że kobiety, które usuwają ciąże z powodu wad płodu, pozbywają się takich jej synków - radosnych chłopców, którzy potrafią się komunikować jako-tako, ogarnąć trochę wokół siebie. A jednak zespół Downa to nie tylko taki mały Wojtuś, jak jej syn. Znajoma mojej matki zaszła w ciąże, po kilku poronieniach. Dziecko wyczekane, wymodlone, wyblagane. Okazało się na badaniach prenatalnych, że ma zespół Downa. Kobieta sie załamała, chciała usunąć (bardzo wrażliwa, wiedziała, że nie udźwignie choroby dziecka). Mąż się nie zgodził, podsuwał zdjęcia takich właśnie dzieci jak dziecko pani Godek. Cała rodzina mówiła „Nie usuwaj, to grzech, my ci pomożemy.” Dziecko się urodziło - oprócz zespołu Downa, pierdyliard innych dolegliwości. Dziecko nie mówi, nie chodzi, nie kontaktuje. Ona w depresji, mąż w depresji, bo się nie spodziewał takiego kalibru. Ona siedzi w domu i się zajmuje dzieckiem, mąż ucieka w prace. Rodzinka się rozpierzchła i gó.wno pomaga. I tak to wyglada w większości przypadków. Jeżeli ktoś się lubuje w samobiczowaniu - to niech to robi, ale niech nie zmusza do tego innych. A pani Godek chyba wyznaje zasadę „Ja mam zle, to inni tez niech mają”.