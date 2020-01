Billie Eilish zaśpiewa piosenkę do nowego filmu o Jamesie Bondzie!

Od miesięcy trwały spekulacje na temat tego, kto powinien zaśpiewać piosenkę przewodnią do 25. części przygód o Jamesie Bondzie. Plotki głosiły, że największe szanse mają na to Ed Sheeran i Dua Lipa. Dziś okazało się jednak, że utwór do "No time to die" nagra... 18-letnia Billie Eilish.