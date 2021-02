Blanka Lipińska ekscytuje się angielskim tłumaczeniem "365 dni": "Michele Morrone WRESZCIE może przeczytać moją książkę!"

Lou85 3 godz. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

A mnie śmieszy że niby ta jej książka to taki "hard erotyk" według polskiej prasy - jako że kiedyś czytałam sporo podobnych tematycznie "pozycji", to moge powiedziec, że to lajt w porównaniu do książek pań Anity Gray (Blaire) czy Ker Dukey (Pretty Little Dolls) - te nie dosć że napisane są cholernie dobrze, to jeszcze jest tam naprawdę mrocznie i nie dla "wrażliwców"