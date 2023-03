Blanka Lipińska pokazuje SKUTKI UBOCZNE wycięcia torebek tłuszczowych z policzków (FOTO)

Lipińska nie robi także tajemnicy z tego, że to, czego nie lubi w swoim wyglądzie, na przestrzeni lat konsekwentnie poprawiała u odpowiednich specjalistów. Co prawda, na początku roku - ku z pewnością zaskoczeniu większości - zapewniała, że rozpuściła wszelki zaaplikowany w twarz kwas, wcześniej przyznawała się do m.in. operacji piersi, wolumetrii szczęki czy wycięcia torebek tłuszczowych z policzków.