Blanka Lipińska relacjonuje przebieg remontu jej gniazdka marzeń. Do spełnienia jej fanaberii potrzebny był... DŹWIG (FOTO)

Będzie mrok. Czarno, mrok. Myślę, że nie widziałam jeszcze takiego mieszkania u żadnej gwiazdy, aż tak czarnego. Ale ja tak lubię. Lubię, jak jest ciemno . To jest, co powiedziałam – jeden lubi ciastko z kremem, drugi – jak mu nogi śmierdzą – zdradziła w rozmowie z reporterką Jastrząb Post.

Powiem wam jeszcze jedną ciekawą rzecz, która już w ogóle może niektórych dobić. Ludzie zwykle w domu chcą mieć duże okna, jak najwięcej światła, a ja kazałam w moim jedno okno zabudować, bo było mi za jasno. Generalnie to zabudowałabym połowę tych okien, ale Ola się nie zgodziła. No dom bez okien, bunkier, no ale nie ma takiego niestety, trudno – prawiła na Instagramie.